العقل العربي طموح لا يعرف المستحيل... السيسي يوجه رسالة إلى الإمارات

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على وصول "مسبار الأمل" الإماراتي إلى كوكب المريخ.

وقال السيسي بحسابه الرسمي في "فيسبوك"، "تابعت بكل فخر وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ".

وأضاف أن "ذلك يعد خطوة غير مسبوقة في مجال البحث العلمي، تبشر بنهضة علمية في المنطقة العربية".

وهنأ الرئيس المصري الإمارات بهذا الإنجاز، قائلا "تحية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة و شعبا ولكل نوابغها الذين خططوا وصمموا لهذه التجربة في محاولة خلق واقع جديد رغم كل التحديات البالغة في الوقت الراهن".

وأتم بقوله "لن تكون التجربة نهاية المطاف في استكشاف آفاق جديدة في عالمنا الكبير، فالعقل العربي طموح لا يعرف المستحيل".

وأعلنت الإمارات اليوم وصول "مسبار الأمل" إلى مداره حول كوكب المريخ، لتصبح الإمارات خامس دولة حول العالم تصل إلى الكوكب الأحمر، وذلك في مهمة استكشافية علمية.