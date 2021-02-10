مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة يلتقي سفير مصر بأمريكا ويبحثان تطوير العلاقات

قال جلعاد أردان، المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة، إنه التقى مع السفير المصري في الولايات المتحدة الأمريكية، معتز زهران.

وأوضح المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن اللقاء ناقش سبل تحسين العلاقات بين البلدين، ومواصلة بناء روابط عميقة توحدهما.

I had a great meeting today with @MotazZahran, Ambassador of @EgyptEmbassyUSA. We discussed ways to enhance the strategic relations between Israel and Egypt. I look forward to working together to continue building upon the deep ties between our two countries. pic.twitter.com/0BFKeEHy7p — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) February 9, 2021

وأرفق الدبلوماسي الإسرائيلي تغريدته بصورة تجمعه مع السفير المصري.

كما نقل موقع "هيئة البث الإسرائيلية" الرسمية عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية قولها إن اللقاء تناول تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأوضحت المصادر أن اللقاء تطرق لاحتمال زيارة نتنياهو إلى مصر، قبل الانتخابات الإسرائيلية المزمع إقامتها 23 مارس/ آذار المقبل.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من السفير المصري أو السفارة المصرية بأمريكا أو الخارجية المصرية حول ذلك اللقاء.