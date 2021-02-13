السعودية تفرض عقوبات مشددة على المتحرشين في هذه الحالات

أكدت النيابة العامة السعودية، أمس الجمعة، على فرضها عقوبات مشددة على مرتكبي أفعال التحرش في حالات محددة.

وبينت أن عقوبة السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ستكون مصير من برتكب جريمة التحرش بأي من الحالات التالية: إن كان المجني عليه طفلا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإذا كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأضافت النيابة السعودية أنه يتم فرض هذه العقوبات المشددة في حال أن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية أو كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، وإذا كان المجني عليه نائما، أو فاقدا للوعي، أو في حكم ذلك وإذا وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.

يأتي ذلك بعد أن نجحت الأجهزة الأمنية السعودية في القبض على 7 متحرشين في مناطق مختلفة في المملكة، والذين تراوحت أفعالهم بين تحرش بالأطفال أو النساء في مواقع التواصل أو الأماكن العامة، ونشر جرائمهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعرفت النيابة العامة السعودية جريمة التحرش بأنها "كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة".