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    مسجد في العاصمة السعودية الرياض

    السعودية تغلق 5 مساجد بعد ثبوت إصابات بكورونا بين المصلين

    © REUTERS / FAYEZ NURELDINE
    العالم العربي
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    أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، اليوم السبت، عن إغلاق 5 مساجد بمنطقتي الرياض والحدود الشمالية بصفة مؤقتة، بعد ثبوت 5 إصابات بفيروس كورونا المستجد بين صفوف المصلين.

    وأصدرت الوزارة تقريرا أفادت فيه "بأن المساجد المغلقة هي أربعة مساجد في منطقة الرياض وواحد في منطقة الحدود الشمالية، بعد ثبوت 5 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بين صفوف المصلين، جاءت على النحو التالي: حالة واحدة في جامع بحي عرقة بمدينة الرياض وتم إغلاقة وتوجيه المصلين بأداء صلاة الجمعة في الجوامع القريبة، وحالة في مسجد بمحافظة شقراء، وحالة  بمسجد بمحافظة الدوادمي، وحالة في مسجد بمحافظة المزاحمية، وحالة بمسجد بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية"، وفقا لما نقلته جريدة "الرياض" السعودية.

    ونوهت الوزارة في ختام بيانها إلى ضرورة نشر الوعي وحرص المصلين على الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتعاون المميز في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تراخ في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة بالاتصال على الرقم الموحد 1933، كما طالبت الجميع بمواصلة اتخاذ كافة التدابير وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة لحمايتهم من خطر  الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

    وكانت السعودية قبل يومين قد أمرت بغلق 10 مساجد أيضا بشكل مؤقت في عدد من المناطق في المملكة نتيجة ظهور حلات مصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

    حيث تم إغلاق ما مجموعه 57 مسجدا خلال ست أيام، تم فتح 44 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

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    الكلمات الدلالية:
    إغلاق, فيروس كورونا, مسجد, الرياض
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