مقتل إسرائيليين في حادث تحطم طائرة 

لقى شخصان إسرائيليان مقتلهما، مساء اليوم السبت، في حادث تحطم طائرة خفيفة شمال البلاد.

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم السبت، بأن سائق الطائرة أو المروحية الخفيفة وراكب كان برفقته قتلا في حادث تحطم الطائرة في منطقة زراعية مفتوحة بمدينة العفولة شمال إسرائيل.

وذكر الموقع العبري أن طواقم "نجمة داوود الحمراء" وصلت إلى مكان الحادث لنقل الضحايا فيما فتحت الشرطة تحقيقا في ظروفه، حيث لم يتضح بعد سبب سقوط الطائرة الإسرائيلية.

ورجح مصدر مسؤول في الشرطة الإسرائيلية أن يكون سبب الحادث هو خطأ بشري، وليس عطلا فنيا، مع وجود سبب آخر للحادث، يتعلق بوجود أبراج كهرباء ضغط عالي في المنطقة.

ونشر الموقع العبري صورا للحادث، وهو عبارة عن سقوط مروحية خفيفة في أرض زراعية يحيط بها أبراج ضغط عالي.