تقديرا لقيادته الحكيمة... إطلاق اسم زعيم عربي راحل على شارع بمدينة القدس

أطلقت السلطات الإسرائيلية، اليوم السبت، اسم زعيم عربي راحل على أحد شوارع مدينة القدس المحتلة.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، أكدت من خلالها أن الحكومة الإسرائيلية أطلقت اسم العاهل الأردني الراحل، الملك حسين بن طلال، على شارع في قرية أبو غوش بمدينة القدس، تقديرا لقيادته الحكيمة.

شارع في قرية ابو غوش الإسرائيلية على اسم المغفور له ملك المملكة الأردنية الهاشمية الراحل حسين بن طلال تقديرا لقيادته الحكيمة. pic.twitter.com/cDPY6naRXm — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 13, 2021

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أحيت، الأحد الماضي، ذكرى رحيل العاهل الأردني الملك الحسين بن طلال (14 نوفمبر/تشرين الثاني 1935 - 7 فبراير/شباط 1999).

في الذكرى ال22 لرحيل عاهل الاردن جلالة الملك حسين ملك الاردن طيب الله ثراه.. التواضع أكبر سلاح لتذليل الحواجز بين أبناء البشر، حتى في الضراء.. هذه الصورة للملك لا زالت محفورة في الذاكرة الاسرائيلية عندما توجه لتعزية العائلات الاسرائيلية اثر فقدانها لبناتها ضحية اعتداء جندي اردني pic.twitter.com/Sr1YafheKJ — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 7, 2021

وأثنت الخارجية على الملك الأردني الراحل، ونشرت صورة له خلال زيارة استثنائية لإسرائيل، ووقعت إسرائيل والأردن معاهدة سلام عرفت باسم "وادي عربة" في 26 أكتوبر/تشرين الأول 1994.