في حدث تاريخي... إيراني يشارك في بطولة دولية في إسرائيل

ذكر موقع إلكتروني عبري أن لاعب الجودو الإيراني، سعيد مولاي، الذي هرب من بلاده، سيشارك في بطولة دولية ستقام في إسرائيل.

وأكد الموقع الإلكتروني العبري "وان"، صباح اليوم الأحد، أن سعيد مولاي، لاعب الجودو الإيراني، من المنتظر أن يصل مساء اليوم إلى إسرائيل للمشاركة في بطولة "غراند سلام – تل أبيب" لرياضة الجودو بمشاركة لاعبين من مختلف دول العالم.

وأوضح الموقع أن اللاعب الإيراني، سعيد مولاي، يدخل المسابقة الدولية في إسرائيل باسم دولة منغوليا، بعد فراره العام الماضي من طهران إلى ألمانيا ومن ثم حصوله على جنسية منغوليا. وهو القرار الذي اتخذه بعد مطالبة الحكومة الإيرانية منه رفض مواجهة اللاعب الإسرائيلي، ساغي موكي.

وعلى خلفية القرار الإيراني، نشر الاتحاد الدولي للجودو بيانا، في سبتمبر/أيلول 2019، أوضح من خلاله تعليق النشاطات الرياضية للاتحاد الإيراني للجودو، بسبب رفض لاعب إيراني مواجهة نظيره الإسرائيلي، أثناء بطولة العالم للجودو التي أقيمت في طوكيو اليابانية في أغسطس/ آب 2019.

وتلقى لاعب الجودو الإيراني، سعيد مولاي، تعليمات من السلطات الإيرانية بعدم مواجهة اللاعب الإسرائيلي، ساغي موكي، في النهائي، وخسارة مباراة نصف النهائي في البطولة الدولية التي أقيمت في اليابان، آنذاك.

ويشار إلى أن سعيد مولاي هو بطل العالم في رياضة الجودو في وزن حتى 81 كيلوغرام لعام 2018، ومن المرجح أن يتبارز خلال البطولة التي تقام في تل أبيب مع صديقه لاعب الجودو الإسرائيلي، ساغي موكي، الذي فاز ببطولة العالم للعام 2019 في الوزن نفسه.

ووصف الموقع العبري مشاركة لاعب إيراني في بطولة إسرائيلية بأنه حدث رياضي تاريخي لم يحدث من قبل في تاريخ الرياضة الإسرائيلية.