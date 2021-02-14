لمزيد من الحوكمة... البرلمان المصري يناقش تعديل قانون الرياضة

وأكدت اللجنة أن التعديلات تهدف إلى تنظيم العملية الرياضة في مصر، والتوجه لمزيد من حوكمة الرياضة للمضي قدمًا بالعمل في المنظومة الرياضية لمزيد من الرقي والتطوير، حسبما نقلت صحيفة "الوطن".

وناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، لمناقشة مقترحات تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والمقدمة من الحكومة ورؤية النواب للتعديلات، واستمعت اللجنة لمقترحات النواب عن رؤيتهم بشأن المواد المطلوب تعديلها في قانون الرياضة.

وكان أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، أعلن أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، تعديل بعض مواد قانون الرياضة خلال الفترة المقبلة، لأن تطبيق القانون على أرض الواقع أظهر الحاجة إلى ضرورة تعديل بعض المواد بما يخدم العمل الرياضي.

وفي وقت سابق، هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الجمعة الماضي، النادي الأهلي بعد حصوله على برونزية كأس العالم للأندية 2020.

وقال السيسي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "خالص التهنئة لفريق كرة القدم للنادي الأهلي على فوزهم بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية وأدائهم المشرف".

وأكد السيسي أن "الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الرياضة والشباب المصري في كافة الألعاب الجماعية منها والفردية"، كما أعرب الرئيس المصري عن أمنياته بدوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على جميع الصعد الإقليمية والعالمية.