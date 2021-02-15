الكشف عن عدد مستخدمي مواقع التواصل في العراق

كشف مركز الإعلام الرقمي في العراق، أمس الأحد، عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي داخل البلاد، بالتزامن مع زيادة أعداد المستخدمين النشطين هذا العام.

ونقلت "السومرية نيوز" عن المركز بيانا قال فيه إن عدد مستخدمي مواقع التواصل داخل العراق بلغ 25 مليون مستخدم.

وأوضح المركز أن "هنالك زيادة واضحة في عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي النشطين هذا العام مقارنة بالعام الماضي"، بزيادة 4 مليون مستخدم عن العام الماضي طبقا لآخر إحصائية لمؤسستي Hootsuite وWe are social المتخصصتين في هذا المجال".

وأشار المركز إلى "وجود 20 مليون مستخدم على منصة فيسبوك، و13 مليون مستخدم نشط على انستغرام، و11.25 مليون مستخدم على سناب شات، و1.3 مليون لتويتر، و1.2 مستخدم لشبكة "لينكدان بالاضافة إلى 17 مليون مستخدم على فيسبوك ماسنجر.

وبين المركز أن "عدد مستخدمي شبكة الانترنت في العراق وصل الى 30.52 مليون مستخدم بحلول عام 2021 بزيادة 700 ألف مستخدم عن العام الماضي"، مرجحاً أن "الزيادة الحاصلة في أعداد مستخدمي كل المنصات يعود إلى تداعيات جائحة كورونا والإغلاق والحظر الذي شهده العراق لمواجهة هذه الأزمة وتحول عمليات البيع والشراء والدراسة والعمل وغيرها إلى وسائل الاتصال الاجتماعي".