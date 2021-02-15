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    تشمل ترحيل مواطنين... مسؤول أردني يكشف عن إجراءات مواجهة المنخفض الجوي

    © REUTERS / MUHAMMAD HAMED
    العالم العربي
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    كشف مسؤول أردني عن الإجراءات التي ستتخذها المملكة لمواجهة المنخفض الجوي المتوقع أن تشهده البلاد خلال الساعات المقبلة.

    جاء ذلك في تصريحات أدلى بها محافظ العاصمة عمان سعد شهاب لقناة المملكة اليوم الاثنين. 

    ومن المتوقع أن تشهد المملكة ابتداء من غد الثلاثاء، منخفضا جويا باردا مصحوبا بزخات ثلجية وأمطار وأجواء شديدة البرودة وعاصفة، بحسب موقع "طقس العرب".

    وقال شهاب معلقا على الزحام المتوقع أمام المخابز والمحلات التجارية في محاولة من المواطنين لتأمين احتياجاتهم خلال فترة العاصفة الثلجية: "المخزون الاستراتيجيي متوفر ليس هناك داعي للتهافت على المخابز.. وشراء زيادة عن الطاقة خاصة أن فترة الثلج ستستمر يومين فقط، ونأمل من المواطن الاكتفاء بحاجته فقط لا غير".

    وأوضح أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها بحق من يحاولون بيع أسطوانات الغاز بأعلى من الأسعار المحددة من قبل الحكومة.

    وكشف محافظ عمان عن وجود خطة طوارئ معتمدة من المجلس الأعلى للدفاع المدني الذي يرأسه وزير الداخلية.

    وقال في هذا الصدد: "سيتم فتح غرف عمليات في مركز المحافظة ومدريات الشرطة والدفاع المدني، والوحدات الإدارية يتوجد فيها جميع مندوبي الدوائر الخدمية".

    وأضاف أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها اعتبارا من اليوم، بما في ذلك ترحيل المواطنين القاطنين بجوار الأودية لضمان سلامتهم مع هطول السيول.

    وبحسب دائرة الأرصاد الجوية الأردنية فإن "الفترة من منتصف ليل الأربعاء وحتى ظهر الخميس تعتبر ذروة تأثير الحالة الجوية حيث تؤثر الجبهة الهوائية الأشد برودة، فتنتظم الهطولات لتشمل أغلب مناطق المملكة وتكون الهطولات غزيرة أحياناً يصحبها البرق والرعد وتساقط البرد، مع احتمالية تشكل السيول في شمال ووسط المملكة".

    وفي وقت سابق اليوم الإثنين، وجه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، وزراء حكومته بالتواجد في الميدان لمتابعة احتياجات المواطنين في ضوء التطورات الجوية المتوقعة.

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