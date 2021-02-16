الإمارات تعلن تفاصيل انطلاق معرضي "آيدكس" و"نافدكس"

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الاثنين بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وسيتم تنظيم المعرضين من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك"، بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة.

وسيجرى استعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الإمارات.

كذلك، من المقرر أن يسلط معرض "آيدكس" و"نافدكس" الضوء على تطور قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الإمارات، وكذلك عقد شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات المشاركة وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات، بحسب المصدر ذاته.

وخلال المؤتمر الصحفي أكد اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، أن معرض "آيدكس" أسهم في دعم قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية والدولية منذ انطلاقته الأولى، ورسخ مكانة دولة الإمارات ودورها المحوري محلياً وإقليمياً وعالمياً.

ولفت إلى أن المعرضين يعتبران من الفعاليات الدولية الحيوية والاستراتيجية التي نجحت بالتحول إلى منصات عالمية متكاملة تستقطب أحدث ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية البرية والبحرية والجوية من تكنولوجيا وابتكارات تواكب تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

من جانبه، قال اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي، الوكيل المساعد للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع، ونائب رئيس اللجنة العليا، أنه تم تحديد 19 فندقاً تحيط بمركز أبوظبي الوطني للمعارض لاستضافة الوفود والزوار الدوليين للحدث.

وأشار إلى أنه تجهيز هذه الفنادق بمراكز فحص (PCR) بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي. كما سيتم توفير خدمة الحافلات من وإلى هذه الفنادق للوفود الدولية.

ومن المقرر أن يشارك أكثر من 24 خبيراً ومتخصصاً من مختلف دول العالم على أرض الواقع وافتراضيا في المعرضين، فيما سيشارك افتراضيا أكثر من 2,000 من قادة وخبراء قطاع الدفاع العالميين من 80 دولة.

كما سيشارك في الدورة الحالية للمعرضين ما يزيد على 900 شركة عارضة، من 59 دولة، بالإضافة إلى مشاركة 35 جناحاً وطنياً.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرضان ما يزيد على 70 ألف زائر محلي ودولي، على مدار الأيام الخمسة للمعرضين إلى جانب 110 وفود دولية أكدوا حضورهم، ومن المنتظر أن يشارك في التغطية الإعلامية ما يزيد على 500 إعلامي من 64 دولة حول العالم.

وهناك 5 دول أعلنت مشاركتها للمرة الأولى في الدورة الحالية وهي إسرائيل (أعلنت أمس إلغاء مشاركتها بسبب إغلاق مطار بن غوريون) ومقدونيا الشمالية، وأذربيجان، ولوكسمبورغ، بالإضافة إلى البرتغال.