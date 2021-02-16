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    جرحى في قصف صاروخي على أربيل

    إقليم كردستان يكشف ضحايا القصف ومنطقة إطلاق الصواريخ على أربيل

    © AFP 2021 / SAFIN HAMED
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    كشفت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة ضحايا القصف الصاروخي الذي استهدف أربيل والمطار ليلة أمس، فيما توصلت التحقيقات بالتعاون مع التحالف الدولي إلى منطقة انطلاق الصواريخ.

    دخان يتصاعد فوق أربيل بعد أنباء عن سقوط قذائف هاون بالقرب من مطار أربيل بالعراق في 15 فبراير / شباط 2021
    © REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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    وقالت الداخلية في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بعد هجوم الليلة الماضية الساعة 9:30 مساء أمس الاثنين، أصابت عدة صواريخ مطار أربيل الدولي والعديد من الأحياء السكنية في أربيل مركز الإقليم، مما أودى بحياة شخص واحد وإصابة ثمانية آخرين بينهم خمسة في المطار وثلاثة آخرون في المدينة، فضلاً عن إلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل والمصالح التجارية".

    وأضافت الداخلية، بعد أن بدأت قوات مكافحة الإرهاب والآسايش والشرطة، تحقيقاً فورياً، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، تم العثور على سيارة من طراز (كيا) بين أربيل والكوير تحمل عدة صواريخ.

    ونوهت إلى أنه من اللافت أن هجوم الليلة الماضية نفذ بنفس الآلية والأسلوب والسلوك الذي اُستخدم في الهجوم السابق على مطار أربيل الدولي.

    وأفادت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، بان التحقيقات لا تزال متواصلة للكشف عن مرتكبي الهجوم، مؤكدة أن جميع المتورطين في الهجوم، سيتم فضحهم وسينالون جزاءهم العادل.

    ووجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة بشأن استهداف مطار أربيل.

    وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقت مراسلتنا نسخة منه مساء أمس، أن "القائد العام للقوات المسلحة، وجه بتشكل لجنة تحقيقية مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق، لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولي مساء أمس الاثنين، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

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    الكلمات الدلالية:
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