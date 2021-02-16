السعودية: نعمل على إصلاحات تاريخية

قالت السعودية إنها تعمل على إصلاحات تاريخية لبناء المجتمع السعودي.

وأكدت المملكة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أنها تلتزم بالعمل على إشراك المرأة في بناء المجتمع بما يتناسب مع أنظمة وسياسات السعودية الداخلية، حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وألقت ممثلة السعودية لدى الأمم المتحدة، منى الغامدي، كلمة أمام الدورة العادية الأولى للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أمس، موضحة خلالها أن بلادها تسعى بخطى ثابتة لإحداث إصلاحات تاريخية في البلاد.

وتابعت الغامدي في كلمتها أن السعودية تعمل على تمكين النساء والفتيات اقتصاديا.

وأشارت الغامدى إلى قرارات السعودية "الصارمة" نحو تجريم التحرش الجنسي في أماكن العمل والعقوبات الجنائية للتمييز الجنسي والتحرش.

كما أوضحت أن السعودية ساوت بين الجنسين في سن التقاعد.