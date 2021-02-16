صحيفة: بري يعلق على الاتهامات بين عون والحريري ويدعو ماكرون للتدخل الفوري

أعلن رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، اليوم الثلاثاء، عن عدم ارتياحة، من مسار تأليف الحكومة، داعيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التدخل الفوري لإنقاذ لبنان من المجهول.

ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية، أن "رئيس البرلمان نبيه بري غير مرتاح لمسار تأليف الحكومة، ويرى أنه من الضروري أن يتدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان من المجهول".

وأوضحت الصحيفة، أن بري الذي يترأس البرلمان اللبناني منذ عام 1992، كما يترأس "حركة أمل"، أعرب عن "عدم ارتياحه إلى مسار اتجاهات التعثر في عرقلة تأليف الحكومة"، معتبرا أن "فرص الاختراق الحكومي تتضاءل وأن على ماكرون أن يتدخل استثنائيا وفورا اليوم وليس غدا، وإلا فإن لبنان يتجه نحو المجهول".

وحذر بري، "من التراشق المفتوح بين رئاسة الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، رافضا الدخول في معمعة هذا التراشق".

وكان سعد الحريري، قد حمل الرئيس ميشال عون وفريقه السياسي مسؤولية عرقلة تأليف الحكومة، مؤكدا أنه لن يتنازل عن رفض إعطاء أي طرف الثلث المعطل في الحكومة، بينما ردت الرئاسة اللبنانية معتبرة أن الحريري "يحاول فرض أعراف حكومية جديدة خارجة عن الدستور اللبناني".