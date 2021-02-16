محمد بن راشد يهنئ الرئيس الصيني على إنجاز عظيم

حرص حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، على تهنئة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على تحقيق بلاده "إنجازا عظيما"، بحسب وصفه.

وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، هنأ ابن راشد رئيس الصين على وصول مهمة المسبارالصيني "تيان وين 1" إلى كوكب المريخ.

وغرد حاكم دبي: "نهنىء جمهورية الصين الشعبية بإنجازها العظيم ووصول مهمة تيانوين-١ لكوكب المريخ .. والتهنئة لفخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ .. الفضاء والمريخ ساحة جديدة للتعاون العلمي وبناء مستقبل أفضل للبشرية".

وأعاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تهنئته في تغريدة أخرى باللغة الصينية.

نهنىء جمهورية الصين الشعبية بإنجازها العظيم ووصول مهمة تيانوين-١ لكوكب المريخ .. والتهنئة لفخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ .. الفضاء والمريخ ساحة جديدة للتعاون العلمي وبناء مستقبل أفضل للبشرية — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 16, 2021

​وأعلنت الإمارات العربية المتحدة وصول "مسبار الأمل" إلى مداره حول كوكب المريخ، يوم 9 فبراير/ شباط 2021.

وأطلقت كل من الإمارات والصين والولايات المتحدة مهمات إلى كوكب المريخ في تموز/ يوليو الماضي، مستفيدة من تموضع فضائي موات لإرسال دفعة جديدة من آليات البحث إلى المدار أو إلى سطح الكوكب الأكثر استقطابا للاهتمام في المجموعة الشمسية.

وعلى عكس مشروعي المريخ الآخرين، "تيان وين 1" الصيني و"المريخ 2020" الأمريكي، لن يهبط المسبار الإماراتي على الكوكب الأحمر بل سيدور بدلا من ذلك حوله لمدة عام مريخي كامل أي ما يعادل 687 يوما.

وأصبحت الإمارات خامس دولة في العالم تصل إلى مدار الكوكب الأحمر، بعد الولايات المتحدة والهند والاتحاد السوفيتي السابق (روسيا الاتحادية حاليا) ووكالة الفضاء الأوروبية.