رغد صدام حسين تكشف كواليس منعها لـ"حمام دم"... فيديو

وقالت في لقائها: "شعرت أنه إذا بقيت في العراق سيحدث حمام دم لن يصيب غرباء عني ولكن أهلي من الدرجة الأولى وزوجي والد أبنائي، ومنعا لحدث هذا اتخذت القرار في مغادرة الوطن".
وأردفت رغد صدام حسين: "لم يكن سهلا علي أن أذهب إلى أي بلد، على الرغم من أن استقبالنا في الأردن كان رائعا، ولم نشعر بالغربة أبدا، ولكن في الشق الآخر، ولكني لم أكن ما أعلم ما تحدث عنه زوجي في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالعاصمة الأردنية" في عام 1995".
حمام دم كان سيصيب العائلة إن لم أهرب مع زوجي حسين كامل إلى #الأردن عام ١٩٩٥. #رغد_صدام_حسين حصريا للعربية#العراق@RghadSaddam@sohaib pic.twitter.com/9haqmlLF2E— العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 16, 2021
وأشارت رغد صدام حسين إلى أن زوجها الراحل ارتبط بها وقتما كان مسؤولا عن الأمن العام في العراق، ولمع بفضل الصدفة كونه أحد أفراد عائلتها، وأدائه وقدرته في اتخاذ القرار وشجاعته في كل محطة كان يكلف بها.
ما سبب الخلاف بين حسين كامل و #صدام_حسين ؟#رغد_صدام_حسين حصريا للعربية#العراق@RghadSaddam@sohaib pic.twitter.com/PGsRb8u1pr— العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 16, 2021
وأفصحت أن سبب مقتل زوجها هم العشائر، وذلك بعد عودته إلى العراق في عام 1996.
من قتل حسين كامل؟ رغد صدام حسين تجيب.#رغد_صدام_حسين في لقاء حصري مع العربية#العراق@RghadSaddam@sohaib pic.twitter.com/lTBeu4UkaR— العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 16, 2021
وكانت قناة "العربية" قد نشرت عبر موقعها الإلكتروني ما يفيد عقد سلسلة من اللقاءات، بدءا من أمس الاثنين، مع ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، مؤكدة أنها ستكشف فيها عن حقيقة رغبتها في القيام بدور سياسي في العراق، متحدثة عن الوضع الراهن فيه، والتدخلات الإيرانية في شؤونه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)