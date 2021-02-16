البيت الأبيض يكشف اسم أول زعيم في المنطقة سيتلقى اتصالا من بايدن

كشف البيت الأبيض، مساء اليوم الثلاثاء، عن أول اتصال للرئيس الأمريكي جو بايدن، سيجريه مع زعيم في منطقة الشرق الأوسط.

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "0404"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن بايدن سيجري اتصالا هو الأول من نوعه مع زعيم في منطقة الشرق الأوسط، وسيكون مع رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو.

ونقل عن جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الزعيمين، بايدن ونتنياهو، سيتحدثان قريبا، دون تحديد موعد الاتصال.

דוברת הבית הלבן: "נתניהו יהיה המנהיג הראשון במזה"ת אליו ביידן יתקשר" https://t.co/Zt0Nvmp0Lv — 0404 (@0404news) February 16, 2021

وكانت مصادر سياسية قد أكدت أن جو بايدن يحاول تجنب تقديم دعم انتخابي لنتنياهو، من خلال الاتصال الهاتفي المرتقب بينهما.

وقالت مصادر تنتمي لحزبين إسرائيليين وعلى اتصال بمسؤولين في الإدارة الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي يحاول التقليل من تأثير اتصاله الهاتفي المنتظر مع نتنياهو، حتى يتفادى مساعدته قبل انتخابات الكنيست المقررة، في 23 مارس/ آذار المقبل.

واستخدمت المصادر صياغة دقيقة لرسالة يبعث بها بايدن وهي أنه "لا توجد علاقة خاصة مع بيبي (نتنياهو)".

وردا على سؤال بشأن عدم اتصال بايدن به حتى الآن خلال شهر تقريبا من رئاسته، قال نتنياهو في مقابلة مع القناة الثانية عشر، أمس الاثنين: "لدينا صداقة قوية لنحو 40 عاما، منذ أن مثلت إسرائيل في واشنطن (كنائب لرئيس البعثة) وكان هو عضوا في مجلس الشيوخ. نحن نتفق حول العديد من الأمور، ولكن هناك خلافات بشأن إيران والفلسطينيين".

ونفى البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن يكون بايدن قد تعمد تجاهل نتنياهو من خلال عدم إدراجه حتى الآن في الاتصالات الهاتفية بالزعماء الأجانب منذ توليه المنصب في 20 يناير/ كانون الثاني.