رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يلتقي السراج في طرابلس وسط تقارير عن مغادرته المدينة

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، إن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المعين مؤخرا التقى فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة، في طرابلس، وسط تقارير عن خطط السراج المزعومة لترك منصبه.

وظهرت تقارير إعلامية الأحد، زعمت أن السراج غادر ليبيا إلى جهة مجهولة وإلى أجل غير مسمى، وعهد بواجباته إلى نائبه أحمد معيتيق.

وزعمت بعض المنافذ الإخبارية، نقلا عن مصادر، أن السراج لن يعود إلى طرابلس، وأنه سيقوم بنقل الصلاحيات إلى حكومة جديدة.

3/1 التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش اليوم برئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في طرابلس، حيث هنأه السيد السراج على تعيينه، معرباً له عن دعمه الكامل في مهمته الجديدة. وأكد السراج دعمه لانتقال سلس للسلطة. pic.twitter.com/SlUoXWyGxe — UNSMIL (@UNSMILibya) February 17, 2021

لكن المستشار الإعلامي للسراج حسن الهوني، نفى الشائعات ووصفها بأنها "خاطئة تماما" في تعليقه لـ"سبوتنيك".

3/2 بدوره هنأ المبعوث الخاص كوبيش السيد السراج على التقدم المحرز حتى الآن في المسارات الثلاثة للحوار الليبي الليبي، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار والنتيجة الإيجابية لملتقى الحوار، وكذلك الاتفاق الأخير بشأن توحيد الميزانية. pic.twitter.com/dUfTnqgcj5 — UNSMIL (@UNSMILibya) February 17, 2021

التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيس، اليوم، رئيس مجلس الرئاسة السيد فايز السراج في طرابلس، حيث هنأه الأخير على تعيينه، وقدم له الدعم في مهمته الجديدة.

وأكد كوبيس دعمه الكامل لانتقال سلس للسلطة، وهنأ السراج على التقدم المحرز حتى الآن في الحوار الثلاثي، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار والنتيجة الناجحة لمنتدى الحوار السياسي الليبي، بالإضافة إلى الاتفاق الأخير بشأن الميزانية الموحدة، وكلاهما اتفقا على الحاجة إلى الامتثال الكامل لموعد الانتخابات المتفق عليه، 24 ديسمبر 2021، وفقا لما كتبت البعثة على "تويتر".