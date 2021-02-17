الحوثي: دعوة بايدن لوقف الحرب في اليمن غير صادقة وليست حقيقية

جدد القيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد علي الحوثي، اليوم الأربعاء، التأكيد على موقف جماعته المرحب بالسلام في اليمن، داعياً إلى اتخاذ خطوات عملية لتحقيقه.

القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" في صنعاء، خلال حفل زفاف جماعي نظمته الجماعة لأسراها المحررين، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله": "دعوة بايدن لوقف الحرب في اليمن غير صادقة وليست حقيقية، وإنما بهدف تصوير أمريكا على أنها حمامة سلام".

وأضاف: "اليمنيون باتوا أكثر إدراكا لمحاولات أمريكا التي تقود دول تحالف العدوان (في إشارة إلى عمليات التحالف) على اليمن، وتتحكم بقراراتها، وأنها لا يمكن أن تتحرك أو تعمل إلا بتوجيهات وضوء أخضر أمريكي".

ودعا الحوثي إلى "اتخاذ خطوات عملية وقرارات واقعية بوقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن".

وفي وقت سابق، جددت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، تأكيدها على وضع الملف اليمني على قائمة أولوياتها، لوضع حد لأسوأ أزمة إنسانية شهدها العالم في العصر الحديث.