"طقس العرب" يكشف موعد ذروة الهطول الثلجي في الأردن

وقال الموقع إن الجبهة الهوائية وصلت إلى العاصمة عمّان، وانتظم تساقط الثلوج، بحسب قناة المملكة.
وأكد أن ذروة الهطل الثلجي لم تأتِ بعد، متوقعا اشتداده مع ساعات الليل، وتراكم الثلوج في العديد من المناطق.
وتوقع الموقع استمرار سقوط الأمطار الغزيرة والثلوج على مناطق متفرقة بالمملكة حتى ساعات مساء يوم الخميس.
#من_قلب_الحدث✌️ #ثلوج #عجلون - #راس_منيف كما صورها مندوب طقس العرب بشير القضاة— طقس العرب - الأردن (@ArabiaWeatherJO) February 17, 2021
✅ شاهد وشارك صور الطقس من حولك عبر منصة #أنت_الراصد من خلال تطبيق #طقس_العرب 😎 https://t.co/dtEGPv0H2t pic.twitter.com/HOw2TO35Om
#تحديث || 💬— طقس العرب - الأردن (@ArabiaWeatherJO) February 17, 2021
زخات ثلجية كثيفة شمال غرب عمان شملت #دابوق و #صويلح و #خلدا و #تلاع_العلي، اضافة الى مرتفعات #السلط
الفيديو تصوير الزميل ابراهيم شخاترة من خلدا
✅ شاهد وشارك صور الطقس من حولك عبر منصة #أنت_الراصد من خلال تطبيق #طقس_العرب 😎 https://t.co/dtEGPv0H2t pic.twitter.com/CWiTAlSdfK
وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، وجه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة بتعطيل الوزارات والمؤسسات العامة غدا الخميس، نظراً للظروف الجوية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وفي سياق متصل، حذر جهاز الأمن العام من الخروج من المنازل إلا للضرورة القُصوى في ظل هذه الظروف الجوية السائدة.
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