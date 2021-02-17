صور تكشف أضرار الهجوم الصاروخي على قاعدة أمريكية في العراق

نشر موقع "ديفينس وان" الأمريكي المتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية، اليوم الأربعاء، صورا للدمار الذي ألحقه الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عسكرية أمريكية في أربيل ليلة الاثنين الماضي.

ودمرت الصواريخ التي ضربت قاعدة في أربيل، ليلة الاثنين الماضية، منشأة سكنية لمقاول، ما أسفر عن مقتل متعاقد مدني غير أمريكي توظفه الولايات المتحدة، وإصابة 9 آخرين بينهم جندي أمريكي.

ونشرت مراسلة الموقع الأمريكي، كاتي بو ويليامز، على صفحتها الرسمية "تويتر"، مجموعة من الصور للمنشآت المتضررة، وقالت: "يمكنك أن ترى فوضى الأسرّة في الداخل... المقاولون هنا في حالة من الصدمة والحزن".

The rockets that struck U.S. forces at a base in Erbil on Monday night destroyed this contractor living facility, killing one—U.S.-employed but not a citizen—and wounding four others, some American. You can see the mangle of bunks inside. Contractors here are shook up and sad. pic.twitter.com/5SiHsfu88x — Katie Bo Williams (@KatieBoWill) February 17, 2021

وتُظهر صور ويليامز للقاعدة الأمريكية الواقعة في الطرف البعيد من المطار الدولي في المدينة، خيام محترقة بالكامل حتى هياكلها المعدنية، وكشفت عن طاولات وأسرّة سوداء وسط علامات تدل على انهيار الحياة الطبيعية.

وسقطت عدة صواريخ على مدينة أربيل، قسم منها في حي وزيران وآخر في شارع 40 متر، فيما أعلن التحالف الدولي، أن التقارير الأولية تشير إلى مقتل مقاول مدني وإصابة 9 متعاقدين مدنيين وجندي أمريكي بسقوط نيران غير مباشرة على قوات التحالف في أربيل.

وتبنت الهجمات مجموعة تطلق على نفسها "سرايا أولياء الدم"، متوعدة ما وصفته بـ "الاحتلال الأمريكي" في كل شبر من أرجاء الوطن، بمزيد من الهجمات، التي اعتبرها الرئيس العراقي برهم صالح تمثل تصعيدا خطيرا وعملا إرهابيا إجراميا يستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد.