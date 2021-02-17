وزيرة الخزانة الأمريكية تجري اتصالا هاتفيا بوزير المالية السعودي.. ماذا ناقشا؟

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الوزيرة جانيت يلين، بحثت في اتصال هاتفي مع وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، قضايا من بينها التصدي لجائحة فيروس كورونا.

وأفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأربعاء، بأن وزارة الخزانة الأمريكية نشرت بيانا أوضحت من خلاله أن جانيت يلين أكدت ضرورة التصدي للتحديات الشاقة المتمثلة في إنهاء جائحة كورونا.

وناقشت يلين مع الجدعان قضايا أخرى، من بينها دعم تعافي الاقتصاد العالمي، ومكافحة التفاوت في الدخل، والتصدي بقوة لخطر تغير المناخ.

وفي سياق متصل، كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن، يعتزم إعادة ضبط العلاقات الأمريكية مع السعودية.

وقالت جين، في تصريحات للصحفيين، أمس الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي سيتواصل مباشرة مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وليس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفقا لوكالة "رويترز".

وبحسب "رويترز"، تشكل تصريحات بساكي بشأن السعودية تغييرا مفاجئا في السياسة التي كان ينتهجها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي كان صهره ومستشاره الكبير جاريد كوشنر مقربا من ولي العهد السعودي.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض:

أوضحنا منذ البداية أننا سنعيد ضبط علاقتنا مع السعودية.

وفي ردها على أسئلة بشأن تحدث بايدن إلى ولي العهد السعودي قالت بساكي إن بايدن سيعود إلى التواصل "على مستوى النظراء، موضحة "نظير الرئيس هو الملك سلمان وأتوقع أنه في الوقت المناسب سيتحدث معه. ليس لدي توقع بشأن هذا التوقيت".

وتابعت بساكي "السعودية لديها احتياجات ملحة للدفاع عن نفسها، والولايات المتحدة ستعمل مع السعوديين على هذا الأمر حتى مع توضيحنا نقاط الاختلاف ومكامن قلقنا. وهذا بالتأكيد يختلف عن الإدارة السابقة".