بتهمة الاستيلاء على أسلحة وبيعها... سجن رقيب في الحرس الوطني الكويتي 15 عاما

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، حكما بسجن رقيب في الحرس الوطني مدة 15 عاما وعزله من الوظيفة وسجن متهم آخر 13 عاما، وفرض غرامة مالية عليهم، بعد إدانتهما في قضية استيلاء على أسلحة للحرس الوطني وبيعها.

ووفقا لما نشره حساب "أمن ومحاكم" المحلي، فإن المحكمة قضت كذلك بسجن متهمين آخرين في القضية المتهم فيها 17 مواطنا كويتيا، بمدد متفاوتة بين سنتين وثلاث سنوات وأربعة أشهر وتغريم متهمين 5000 دينار (16600 دولار).

محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد الياسين تسدل الستار على قضية الإستيلاء على أسلحة الحرس الوطني وبيعها متهم بها 17 مواطناً



حبس رقيب في الحرس الوطني 15 سنة وعزله من الوظيفة وغرامة مالية بالتضامن مع متهم مدان بالحبس 13 سنة وحبس آخرين سنتين و3 سنوات و4 أشهر

تغريم متهمين 5000 د.ك pic.twitter.com/MUDWAOi80u — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) February 17, 2021

وبدأت محكمة الجنايات أولى جلساتها في القضية في أيلول/ سبتمبر 2019، بعد نحو شهرين من التحقيق مع المتهمين وإخلاء سبيل بعضهم بكفالة مالية وهم مواطنون اشتروا هذه الأسلحة.

ويعود تاريخ الحادثة إلى منتصف عام 2019، حيث تم ضبط متهمين أحدهما عسكري في الحرس الوطني بعد فقدان أسلحة من الحرس الوطني، ليتبين قيام المتهمين بسرقتها بقصد بيعها والاتجار بها.