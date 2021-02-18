لاعتباره حلايب وشلاتين أرضا مصرية... السودان يهاجم الاتحاد الأفريقي

أعلن رئيس المفوضية القومية للحدود في السودان، معاذ تنقو، اليوم الخميس، عن احتجاج بلاده رسميا، ضد مفوضية الاتحاد الأفريقي، باعتمادها خريطة تضم مثلث "حلايب وشلاتين" ضمن حدود مصر الجنوبية.

الخرطوم– سبوتنيك. وقال تنقو، في تصريح خاص لوكالة" سبوتنيك"، إنه تسلم مذكرات احتجاج من جهات بالداخل من بينها وزارة الخارجية، ورئاسة الجمهورية، للدفع بها عبر القنوات الرسمية للاتحاد الأفريقي .

وأوضح تنقو أن الاحتجاج سيطلب بمحاكمة المسؤول الأفريقي الذي عدل في حدود السودان، مشيرا إلى أنه أبلغ الرئاسة والخارجية ورئاسة مجلس الوزراء، بمخاطر السلوك الذي أقدم عليه الاتحاد الأفريقي.

وأشار إلى أن

الخريطة التي توضح حلايب وشلاتين ضمن الحدود المصرية صادرة عن كبير موظفي مكتب مفوض الاتحاد الأفريقي.

وتابع رئيس المفوضية القومية للحدود بالسودان: "موقف الاتحاد يعتبر انحيازا غير مقبول، وسيكون له تأثيرات سالبة على علاقات السودان مع الاتحاد الأفريقي".

وشدد تنقو على رفض السودان لأية خرائط يصدرها الاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة، مضيفا أن "تلك المؤسسات لا تملك الحق بتعديل حدود الدول، فقط تتبنى الحدود حسب ما هو موجود في الملفات".

وأوضح أن وزارة الخارجية السودانية، ستبلغ الاتحاد الأفريقي عن موقف السودان من الخطوة التي قام بها "دون وجه حق"، لافتا إلى أن المفوضية القومية للحدود، أعدت المعلومات المهمة في قضية الحدود بجانب توضيح "خطورة السلوك الذي وقع من الاتحاد الأفريقي".