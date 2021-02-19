الأرصاد المصرية تكشف توقعات طقس الأيام الثلاثة القادمة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس للـ 3 أيام القادمة، الجمعة، السبت، الأحد.

وأوضحت، عبر بيان نشره موقع "مصراوي"، أن البلاد ما زالت تعاني من منخفض جوي يتسبب في انخفاض درجات الحرارة لتكون أقل من معدلاتها الطبيعية.

وجاءت تفاصيل الظواهر التي كشفتها هيئة الأرصاد لتؤكد أن اليوم الجمعة سيشهد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة 30% تقريبًا، ومن خفيفة إلى متوسطة على مناطق من دمياط بورسعيد والعريش والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية، ومتوسطة على مناطق من مطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم.

وأوضحت أن الطقس السائد اليوم سيكون مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدلا على شمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة على غالبية الأنحاء ليلاً.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 09 ـ 18، والإسكندرية بين 17 ـ 11، وبورسعيد بين 09 18، وشرم الشيخ بين 21 ـ 14، وأسوان بين 10ـ21، وكاترين بين 02 ـ 18، والإسماعيلية بين 09ـ18، والأقصر بين 12 ـ 9، وأسوان بين 21 ـ 10 درجات مئوية.

نفس الحال بالنسبة ليوم غد السبت حيث يسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً، على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً على السواحل الشمالية الشرقية والغربية والرياح معتدلة، دافئ نهارًا بارد ليلاً على جنوب سيناء والرياح نشطة.

ويكون الطقس معتدلا نهارًا شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد والرياح معتدلة، ودافئا نهارًا شديد البرودة ليلاً على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري بين 9 ـ 19، والسواحل الشمالية بين 11 ـ 18، وجنوب سيناء بين 14 ـ 23، وشمال الصعيد بين 07 ـ 20، وجنوب الصعيد بين 09 ـ 23 درجة مئوية.

أما اليوم الثالث وهو يوم الأحد فلن يختلف كثيرا حيث يسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً، على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة.

ويكون الطقس مائلا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً والرياح معتدلة السواحل الشمالية الشرقية، ودافئا نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة على جنوب سيناء، معتدلا نهارًا شديد البرودة ليلاً والرياح معتدلة على شمال الصعيد، ودافئا نهارًا شديد البرودة ليلاً والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري بين 9 ـ 19، والسواحل الشمالية بين 11 ـ 18، وجنوب سيناء بين 15 ـ 24، وشمال الصعيد بين 07 ـ 20، وجنوب الصعيد بين 10 ـ 23 درجة مئوية.

يشار إلى أن مصر تتعرض لطقس بارد خلال الايام الماضية، متأثرة بمنخفض جوي حذرت الأرصاد المصرية منه، مؤكدة أن درجات الحرارة ستصل في بعض الأنحاء إلى ما دون الصفر.