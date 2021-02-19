مصر.. قرار عاجل بشأن إعلامي بارز أثار غضبا واسعا بتصريحاته عن فتيات الصعيد

قررت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام في مصر، وقف برنامج الإعلامي تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم الأحد المقبل، على خلفية تصريحات عن أهل الصعيد.

وكان الإعلامي تامر أمين، قد أثار الجدل بعدما قال في برنامجه إن "الأهالي في مناطق الريف والصعيد ينجبون أطفالا لا ليلتحقوا بالتعليم، بل لينفق الأبناء على آبائهم"، منتقداً الزيادة السكانية.

وتابع: "في الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات".

وأكد المجلس في بيان عاجل الاحترام الكامل لأهالي الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة، مشددا على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التي تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية، بحسب موقع اليوم السابع.

وقال المجلس إنه "يجرى في الوقت الراهن رصد دقيق حول جرائم النشر غير الأخلاقية، بجانب الشكاوى التي تلقاها من المواطنين ومن ذوي الشأن، وكلها تستنكر الخوض في سمعة وأعراض المواطنين البسطاء جريا وراء جذب الجمهور، دون الوضع في الاعتبار أنهم ينتهكون حرمات مقدسة، ويستبيحون أعراضاً لم تثبت إدانتها، ويسيئون إلى حرية وسائل الإعلام المفترض أن تدافع عن الأبرياء ولا تنتهك الدستور والقانون والقواعد التي تحظر الخوض في السيرة الشخصية دون سند أو دليل".

وقال أمين، عبر مقطع فيديو، إنه لم يقصد توجيه أي إساءة إلى أهالي الصعيد، أثناء حديثه عن الزيادة السكانية وتأثيرها على الاقتصاد المصري.