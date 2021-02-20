"أقل درجة حراراة هذا الشتاء"... مصر تكشف تفاصيل "حركة الجبهة الباردة"

كشفت هيئة الأرصاد المصرية، اليوم السبت، تفاصيل "حركة الجبهة الباردة"، التي أثرت على البلاد خلال الثلاث أيام الماضية وأدت إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن الهيئة ، قولها إن "محطة أرصاد القاهرة سجلت 12 درجة مئوية، الأربعاء الماضي، وتعتبر هذه أقل درجة حرارة عظمي سجلت خلال فصل الشتاء حتى الآن".

وأضافت أن "نشاط الرياح المصاحب للجهة الهوائية أدى إلى مزيد من الإحساس ببرودة الطقس"، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستستمر خلال الفترة القادمة حول معدلاتها دون ارتفاع يذكر حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الانحاء.

وكشفت الأرصاد عن حالة من عدم الاستقرار منتصف الاسبوع المقبل يكون تأثيرها على شمال وشرق البلاد على وجه الخصوص، مضيفة أنه سيتم التنويه عنها تفصيليا حيال التأكد من ثبوت النماذج العددية.