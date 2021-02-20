وزير السياحة المصري يعلق على أنباء عودة الطيران الروسي إلى الغردقة وشرم الشيخ

وبحسب موقع بوابة "أخبار اليوم"، قال عناني، خلال اجتماعه مع العاملين في هيئة تنشيط السياحة في مكتب الغردقة، إن

وقال غورين لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت الحالي تستمر الرحلات إلى القاهرة وفقا لجدول زمني موسع. هناك بالفعل رحلات ليس فقط من موسكو، ولكن أيضا من المدن الروسية الأخرى".

وفي السياق، أصدرت وكالة النقل الجوي الفيدرالي بيانا رسميا نفت فيه المعلومات المنشورة من قبل وسائل الإعلام بشأن استئناف الرحلات الجوية بين روسيا والمدن المصرية السياحية الغردقة وشرم الشيخ".

يذكر أن حركة الطيران بين مصر وروسيا قد توقفت بالكامل في خريف 2015، بعد تفجير طائرة الركاب "ايرباص-321" التابعة لشركة "كوغاليم آفيا" الروسية، التي كانت تقوم بالرحلة الجوية "9268" من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورغ، ما أسفر عن مقتل 217 راكبا، و7 من أفراد الطاقم كانوا على متنها.

وفيما استؤنفت حركة الطيران من وإلى مطار القاهرة الدولي في 2018، فإن رحلات الطيران بين المطارات الروسية والمنتجعات المصرية على ساحل البحر الأحمر ما زالت متوقفة، إلى حين إتمام مراجعة كافة وسائل الأمان في المطارات المصرية.