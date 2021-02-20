دبي... إطلاق أول برنامج من نوعه في العالم للتدريب على إنعاش القلب

أطلقت دبي، اليوم السبت، أول برنامج من نوعه في العالم للتدريب على الإنعاش القلبي الرئوي، بحسب إعلام محلي.

وقالت صحيفة "البيان" إن البرنامج يأتي ضمن مبادرة "دبي مدينة القلب السليم" التي تنفذها هيئة الصحة في دبي.

ويهدف البرنامج إلى رفع معدل إنقاذ حياة الذين يتعرضون للتوقف المفاجئ للقلب من 5% وهو المعدل العالمي إلى 65% وذلك خلال الدقائق الـ 4 الأولى من الإصابة.

وتم إبرام مذكرة تفاهم بين هيئة الصحة في دبي وجمعية القلب الأمريكية التي تولت إعداد وبناء البرنامج التدريبي خصيصا لمبادرة "دبي مدينة القلب السليم".

من جانبه، قال فهد باصليب، استشاري القلب رئيس لجنة القلب السليم، المدير التنفيذي لمستشفى راشد: "إن مبادرة "دبي مدينة القلب السليم" تهدف إلى حماية الصحة العامة للأفراد من أشد المشكلات الصحية وهي التوقف المفاجئ للقلب".

وترتكز هيئة الصحة في دبي على 3 مقومات أساسية في تنتفيذ المبادرة وهي "تدريب أكبر عدد ممكن من المتطوعين على الإسعافات اللازمة لإنقاذ الحياة في حالات التوقف المفاجئ للقلب، وتوفير جهاز "AED" الخاص بالصدمات الكهربائية على نطاق واسع في دبي، وإطلاق تطبيق ذكي بالمبادرة يتضمن خريطة توضيحية بمواقع المتطوعين وأجهزة "AED"بما يعزز من سرعة الإنقاذ المطلوبة"، وفق باصليب.

في سياق متصل، كشف محمد الرضا مدير مكتب إدارة المشاريع بهيئة الصحة أن المبادرة تستهدف توفير 10 آلاف جهاز "AED" على مستوى مناطق دبي كافة.

وقال إن الهيئة تمكنت حتى الآن بدعم حكومي كبير من توفير 3800 جهاز من الإجمالي المستهدف، كما تم الانتهاء من تدريب 23 ألف متطوع ضمن برامج الإسعافات الأساسية.