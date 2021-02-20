لبنان: زورق حربي إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية

أعلن الجيش اللبناني أن زورقا حربيا إسرائيليا خرق المياه الإقليمية لبلاده، مساء اليوم السبت.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، في ساعة متأخرة من مساء السبت، أن زورقا حربيا إسرائيليا خرق المياه الإقليمية لبلاده، وألقى قنابل مضيئة مقابل بلدة رأس الناقورة جنوب البلاد.

بتاريخ 20/ 2/ 2021 ما بين الساعة 2.08 والساعة 2.12، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 150 مترا، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.

وأصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا، قال فيه:

وأضاف البيان اللبناني: "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

وفي سياق متصل، عقد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، في السابع من الشهر الجاري، لقاء مع قائد قوات حفظ النظام الدولية "اليونيفيل"، الجنرال ستيفانو ديل كول، لمناقشة الأوضاع على الحدود الشمالية للبلاد.

وذكرت صحيفة "ماقور ريشون" العبرية، أن إسرائيل قامت بتوبيخ قوات اليونيفيل خلال لقاء كوخافي بالجنرال ديل كول، بدعوى انتهاك حزب الله اللبناني لقرار الأمم المتحدة 1701.

وزعمت الصحيفة العبرية أن قوات اليونيفيل تغض الطرف عن انتهاكات حزب الله اللبناني، باختراقه للحدود مع إسرائيل، في وقت طالبت الأخيرة القوات الدولية بما أسمته "ردع" الحزب اللبناني، وحماية الأمن القومي الإسرائيلي.