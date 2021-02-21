تونس... مسؤول طبي يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا

زف مسؤول طبي في تونس، أمس السبت، بشرى لجميع المواطنين بشأن فيروس "كورونا" المستجد.

وكتب رئيس قسم الاستعجالي في مستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة، الدكتور رفيق بوجدارية، في منشور عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أن أرقام الاصابات بفيروس "كورونا" المستجد في تونس في هبوط، بما فيها منطقتي باردو والمرسى.

وقال بوجدارية: "بشرى للجميع فيروس متحول قليلا أو كثيرا.. لم يقع أي نشر علمي تونسي... أرقام الكورونا في تونس في نزول.. في باردو و المرسى أيضا... بشرى لنا... لقد تفوقت مناعتنا الطبيعية.. وربما مناعتنا الجماعية أيضا.. وأعانتنا الشمس في ذلك... العناصر عديدة والنتيجة هي نزول مؤشرات الوباء في تونس منذ أسبوعين".

ودعا إلى مواصلة الحذر واحترام قواعد التباعد والبروتوكولات الصحية حتى وصول لقاحات فيروس "كورونا" المستجد إلى تونس.

وأعلنت تونس، مساء أمس السبت، تسجيل حالة وفاة هي الأولى بسلالة جديدة محلية لفيروس كورونا المستجد.

وقال مدير معهد باستور وعضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، هاشمي الوزير، إن المتوفي يبلغ من العمر 70 عاما، كانت نتائج تحليله المخبري سلبية قبل أن يتبين أنه حامل لسلالة محلية جديدة لكورونا، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأضاف الوزير أن المتوفى كان يعاني من عدة أمراض مزمنة من بينها السكري وضغط الدم والقلب.

وأوضح أن المتوفى هو أحد حالتين تم اكتشاف إصابتهما بالسلالة المحلية الجديدة، لافتا إلى أن المصاب الثاني هو شاب يبلغ من العمر 17 عاما.

وشدد على أن "فريقا من الباحثين سينجز عملية كاملة للتقطيع الجيني من أجل التعرف على خصائص هذه السلالة".

وأضاف الوزير أن تحولات الفيروس أدت إلى ظهور السلالة الجديدة "التي لا يعرف الى حد الآن مدى انتشارها وخطورتها".