مصر تعلن وصول أكثر من 6 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" خلال أيام

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أن "التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لطلبات الحصول على جرعات فيروس كورونا المستجد سيبدأ الأسبوع المقبل، وستكون الأولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".

وأضافت وزيرة الصحة المصرية، خلال مؤتمر صحفي ، في ديوان عام وزارة الصحة، أن "مصر تعاقدت على 100 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا منهم 40 مليون من التحالف الدولي "جافي".

وكشفت الوزيرة المصرية، أن "القاهرة ستتسلم خلال أيام 6.8 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا، كما سيتم الإعلان خلال ساعات عن هدية جديدة لأبناء الشعب المصري من لقاح سينوفارم الصيني".

وأشارت زايد، خلال المؤتمر الصحفي، إلى بدء المواطنين في التسجيل للحصول على لقاح كورونا، بداية من الأسبوع المقبل، على أن تكون الأولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بينما في حالة حصول أي مضاعفات على المواطن التواصل مع الوزارة وإبلاغهم على الفور.

وكان الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، في مصر، كشف موعد البدء في تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا. وقال إنه "خلال أسابيع سيتم الانتهاء من تطعيم الأطباء ونبدأ في تطعيم المواطنين".

كما كشفت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، عن توقعات بزيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال شهر أبريل/ نيسان المقبل.

وقالت زايد، في مؤتمر لمنظمة الصحة العالمية: "لو سرنا بنفس نظام بداية الجائحة في مصر مثل الموجة الأولى، فبداية الارتفاع والموجة الثالثة ستكون في أبريل، وتكون الذروة في آخر أبريل وأول مايو المقبل".