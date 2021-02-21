اتفاق مصري- إسرائيلي جديد في أعمال الغاز الطبيعي

اتفق وزير البترول المصري، طارق الملا، اليوم الأحد، مع نظيره الإسرائيلي على إبرام اتفاقية حكومية لربط حقل غاز ليڤياثان الإسرائيلي بوحدات إسالة الغاز الطبيعي في مصر.