الرئيس الجزائري يوقع مرسوما بحل البرلمان

وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مرسوما رئاسيا بحل المجلس الشعبي الوطني (البرلمان).

وقالت الرئاسة الجزائرية في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع تويتر: "رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يوقّع مرسوما رئاسيا، يتعلق بحل المجلس الشعبي الوطني".

وكان الرئيس تبون أعلن في خطابه، يوم الخميس الماضي عدة قرارات هامة، من بينها حل المجلس الشعبي الوطني، والذهاب مباشرة إلى انتخابات تشريعية شفّافة بعيدة عن المال لفاسد.

رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يوقّع مرسوما رئاسيا، يتعلق بحل المجلس الشعبي الوطني. — Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) February 21, 2021

​وفي السياق ذاته، دعا الرئيس تبون الشباب إلى المشاركة في الحياة السياسية والترشح إلى الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال تبون إن قرار الحل يأتي في إطار إصلاحات بعد تعديل الدستور في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي بهدف منح البرلمان المزيد من السلطات.

وفي خطابه، أعلن تبون تعديلا حكوميا في غضون أيام وأمر بإطلاق سراح عشرات المحتجزين من حركة الاحتجاج التي أجبرت سلفه عبد العزيز بوتفليقة على التنحي في 2019.

وجرى انتخاب النواب الحاليين في المجلس الشعبي الوطني في مايو/ أيار 2017، لخمس سنوات، ويحتفظ حلفاء بوتفليقة فيه بأغلبية ساحقة.