تسجيل
13:46 GMT23 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    اختراق بريد إلكتروني

    الضرائب المصرية تخلي مسئوليتها عن الممول الذي يرتكب هذا التصرف

    © Fotolia / Brian Jackson
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202102231048190159-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81/

    أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أنها تخلي مسئوليتها عن أي ممول يعطي بياناته الإلكترونية الشخصية لغيره.

    وبحسب صحيفة "المال" المصرية فقد شدد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على ضرورة أن يقوم الممول بالاحتفاظ بالبريد الإلكترونى الشخصى له وكلمة والتي سلمته له المصلحة.

    وزير المالية المصرية محمد معيط خلال كلمته في مؤتمر مصر الاقتصادي 2019
    © Sputnik . Mohamed El Khouly
    وزير المالية المصري للمواطنين: احذروا من "العرضحالجية"

    وأوضح عبد القادر أن هذه البيانات أنشئ من خلالها حساب الممول على موقع منظومة الضرائب المصرية الإلكتروني، هذا العام، وعليه أن يحتفظ بها لأنه سيحتاج إلى استخدام نفس البريد الإلكترونى فى تقديم إقراره الضريبى، واستخدام جميع خدمات المنظومة  خلال الأعوام القادمة، مؤكدا سرية هذا الحساب وأهميته.

    وشدد بالتالي على أن البيانات التى تقدم للمصلحة من خلاله تُعد مسئولية الممول صاحب الحساب.

    وأكد رئيس مصلحة الضرائب على أن الممول سيتحمل كل العواقب القانونية وغير القانونية في حالة قيامه بإعطاء تلك البيانات السرية لأي أحد، لافتا إلى إخلاء المصلحة مسؤليتها القانونية تماما عن أى تبعات لذلك في حالة قيام الممول بمخالفة ذلك.

    وأوضح أن بعض الممولين لا يحتفظون بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور الذى قاموا باستخدامه أول مرة عند تسجيل حسابهم على موقع المصلحة، الأمر الذي يتسبب في مشكلة عند قيامهم بتقديم إقرارتهم الضريبية العام الذي يليه.

    ولفت إلى أن المنظومة الإلكترونية لن تقبل منهم الإقرار إلا بنفس البريد الإلكتروني الذي قاموا بإدخاله في المرة الأولى.

    وطالب رئيس مصلحة الضرائب الممولين بعدم التعامل مع الأشخاص الذين يعرضون مساعدتهم فى تقديم الإقرارات الإلكترونية مقابل مبالغ مالية من خلال مكتبات أو أكشاك ، لما قد يسببه تداول البريد الإلكترونى والرقم السرى للممول مع أى أشخاص آخرين، قد يُسيئون استخدام بياناته، إلى حدوث مخاطر عديدة.

    وأوضح أن المصلحة تقدم التوعية والدعم المجانى لمساعدة الممولين خلال موسم الإقرارات عن طريق فرق الدعم الفنى المتواجدة داخل مأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية ،  ويبلغ عددها 227  مأمورية لمساعدة الممول فى تسجيل حسابه على المنظومة الإلكترونية.

    ونوه رئيس مصلحة الضرائب إلى إعادة تشكيل عدد 19 مكتب إرشاد ضريبى بالغرف التجارية ، واستحداث مكتب إرشاد ضريبى متميز بالغرفة التجارية بالبحيرة ، بالإضافة إلى فيديوهات التوعية البسيطة التى تقدمها المصلحة من خلال قناة اليوتيوب التابعة لها ، أو عبر صفحة الفيسبوك الرسمية للمصلحة.

    انظر أيضا:

    وزير المالية المصري: أنفقنا 65 مليار جنيه لمواجهة كورونا
    وزير المال المصري: البنك الدولي وصف مصر بـ"النقطة المضيئة" في أفريقيا
    وزير المالية المصري للمواطنين: احذروا من "العرضحالجية"
    وزير النقل المصري: السيسي أكد أن أمن المواطن أهم من المال
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    تتدفق المياه حول الجليد الذي تكون في الجزء العلوي من شلالات نياجرا بسبب درجات الحرارة الباردة، ولاية نيويورك، الولايات المتحدة، 21 فبراير 2021
    قوس قزح الجليدي... وسياح يتدفقون لرؤية ظاهرة فريدة في شلالات نياجرا
    خبير: الولايات المتحدة لن تتستطيع إقناع تركيا بالتخلي عن إس 400
    خبير: الولايات المتحدة لن تستطيع إقناع تركيا بالتخلي عن "إس 400"
    10 معلومات عن تطبيق كلوب هاوس
    10 معلومات عن تطبيق "كلوب هاوس"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك