مصر... نقل مكرم محمد أحمد إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

أعلن المجلس الأعلى للإعلام في مصر، نقل الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.

وأصدر المجلس بيانا كشف فيه تعرض الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، لوعكة صحية، دخل على إثرها مستشفى وادي النيل، بحسب موقع "المصري اليوم".

وقال المجلس في بيانه، إن "الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأعضاء المجلس، يتمنون الشفاء للكاتب الصحفى الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد، لدخوله مستشفى وادي النيل".

وأضاف البيان أن رئيس المجلس وأعضائه "يتمنون أن يعود لأسرته وقرائه ومحبيه بكامل الصحة والعافية، فارس الصحافة النبيل والمقاتل الشريف في بلاط صاحبة الجلالة".

وفي يوليو/ تموز الماضي أصيب مكرم محمد أحمد بجلطة، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم"، وقتها، عن أمنية مكرم، ابنة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد قولها إن والدها أصيب بجلطة في ذراعه، نقل على إثرها إلى مستشفى "العلمين"، مشيرة إلى أن الأسرة كانت موجودة بالساحل الشمالي عندما حدث ذلك.

وتابعت: "أصيب والدي بجلطة بذراعه اليسرى، وحالته الآن جيدة وبكامل وعيه، وسيتم نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة".

ومكرم محمد أحمد (86 سنة) نقيب الصحفيين المصريين السابق والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب.