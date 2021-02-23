وزير الخارجية اليمني يستقبل السفير البريطاني

استقبل وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون، وبحث الجانبان آخر التطورات على الساحة اليمنية والجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى قول وزير الخارجية إنه "رغم الجهود الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام إلا أن المليشيات الحوثية مستمرة في نهجها العدواني تجاه أبناء شعبنا".

وتابع: "ما سعيها الخائب في مأرب وتكبدها لخسائر فادحة في الأرواح والمعدات إلا مثالا على ذلك".

وأوضح عوض بن مبارك، أن "الحكومة اليمنية كانت ولا تزال حريصة على تحقيق السلام العادل والمستدام وفقا للمرجعيات الثلاث"، مشيرا إلى أنها "أثبتت ذلك مرارا في كل مشاورات السلام".

ولفتت الوكالة إلى أن السفير البريطاني أكد "دعم بلاده للحكومة الشرعية والجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق السلام"، مؤكدا دعم المملكة المتحدة لكل ما من شأنه احترام وحدة وأمن واستقرار اليمن وسيادته على أراضيه".

وتقود السعودية، منذ مارس/ أذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أواخر 2014.

وفي المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.