الرئيس التونسي يلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد سفراء بلدان الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى تونس، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في البلاد ماركوس كورنارو.

ذكرت ذلك وكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن اللقاء بحث العديد من القضايا أبرزها استراتيجية التعاون مع الاتحاد الأوروبي وعلاقات تونس الثنائية مع الدول الأعضاء في الاتحاد.

ولفتت إلى أنه تم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين الجانبين في شتى المجالات، إضافة إلى التطرق إلى قضية الهجرة ومسألة الأموال المنهوبة، مشيرة إلى تأكيد الرئيس التونسي على أهمية مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج وتوفير لقاحات كورونا وإنجاز المشاريع الكبرى.

وأكد الرئيس التونسي حرصه على بناء دولة ومجتمع القانون والتمسك بالدستور، مشيرا إلى أن عدم الاستقرار السياسي لا علاقة له بعدم الاستقرار الحكومي.

بحث سبل إرساء علاقات متكافئة لتونس مع شركائها في الاتحاد الأوروبي أحد محاور لقاء رئيس الجمهورية #قيس_سعيد برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء البلدان الأعضاء فيه. #TnPR pic.twitter.com/yYUozLlV60 — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) February 23, 2021

وذكرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على "تويتر" أن "الرئيس التونسي بحث سبل إرساء علاقات متكافئة لتونس مع شركائها في الاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى أن ذلك كان أحد محاور لقائه مع بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء البلدان الأعضاء فيه".