واشنطن: نسعى لرفع طموح المانحين لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم الوزارة نيد برايس قوله للصحفيين اليوم الثلاثاء:

"نسعى لرفع مستوى الطموح، ليس فقط في هذا البلد ولكن من جانب شركائنا أيضا عندما يتعلق الأمر بما هم على استعداد للمساهمة به وما لديهم القدرة على المساهمة به، لإنهاء المحنة الإنسانية للشعب اليمني".

من جهته، جدد مبعوث الولايات المتحدة، "موقف بلاده بضرورة وقف الحوثيين لجميع العمليات العسكرية في مأرب والامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار في اليمن".

وأكد ليندر كينغ أن "لا حل عسكريا للوضع في اليمن"، مجدداً "دعم بلاده للحكومة الشرعية ووحدة واستقرار وأمن اليمن".

وتنفذ جماعة أنصار الله، منذ نحو 3 أسابيع، حملة عسكرية لاقتحام مدينة مأرب، مركز المحافظة التي تحتضن مقر وزارة الدفاع اليمنية المدعومة من السعودية، وهيئة أركان الجيش ومركز عمليات قواته في كافة جبهات القتال بالمحافظات.