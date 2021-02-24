أمير قطر ووزير الدفاع الكويتي يبحثان سبل تعزيز العلاقات

التقى أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الأربعاء، وزير الدفاع نائب رئيس الوزراء الكويتي حمد جابر العلي الصباح الذي يزور الدوحة لحضور حفل افتتاح "محور صباح الأحمد".

وجرى خلال المقابلة "استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها"، بحسب بيان للديوان الأميري نقلته صحيفة "الشرق" القطرية.

ونقل وزير الدفاع الكويتي شكر أمير البلاد نواف الأحمد لأمير قطر على إطلاق اسم أمير الكويت الراحل على المحور الجديد.

بدوره، حمل أمير قطر الوزير حمد الصباح تحياته لأمير الكويت، معربا عن تمنياته له "بموفور الصحة والعافية وللشعب الكويتي الشقيق بدوام التطور والنماء".

يشار إلى أن إطلاق اسم أمير الكويت الراحل على المحور الجديد "الذي يربط جنوب الدوحة بشمال قطر جاء بتكليف من أمير البلاد تميم بن حمد الثاني".