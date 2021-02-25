جون بولتون: عودة بايدن للاتفاق النووي ستكون كارثية على الشرق الأوسط

وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، جون بولتون، رغبة الرئيس الأمريكي جو بايدن في العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران بأنها "كارثية".

جاء هذا خلال مقابلة مع برنامج "مواجهة" الذي تبثه قناة "سكاي نيوز عربية".

وقال جون بولتون إن عودة بلاده إلى الاتفاق النووي مع طهران سوف تكون عواقبها "كارثية على منطقة الشرق الأوسط".

واعتبر بولتون أن الاتفاق النووي الذي تم إبرامه مع طهران في 2015، لم يكن اتفاقا جيدا، مشيرا إلى أن واشنطن لم يكن لديها أدلة على أن طهران تخلت فعليا عن السلاح النووي.

ورأى مستشار الأمن القومي الأسبق أن الاتفاق سوف يمنح طهران الفرصة لمواصلة عملية تخصيب اليورانيوم.

واتهم بولتون إيران بارتكاب العديد من الانتهاكات الخاصة بالاتفاق من أجل مواصلة برنامجها النووي.

ويقول الرئيس بايدن إنه سوف يستخدم جهود إحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه بلاده في 2018 كبداية ونقطة انطلاق لاتفاق أوسع نطاقا قد يضع قيودا على أنشطة إيران في تطوير الصواريخ الباليستية وعلى أنشطتها الإقليمية.