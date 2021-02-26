وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يتحدون قرار مجلس الأمن

اتهم وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بقصف أحياء سكنية في مدينة مأرب شمال شرقي اليمن، اليوم الجمعة، بـ 5 صواريخ باليستية، ومواصلة تصعيدهم الميداني في المحافظة التي تأوي مئات الآلاف من النازحين.

القاهرة - سبوتنيك. وقال الإرياني عبر حسابه على "تويتر"، إن "الحوثيين يواصلون تصعيد هجماتهم الانتحارية في مختلف جبهات مأرب، وأطلقوا 5 صواريخ باليستية استهدفت اليوم الأحياء السكنية والمدنيين في مدينة مأرب، في تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي وآخرها قرار مجلس الأمن رقم (2564)".

١-مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران تواصل تصعيد هجماتها الانتحارية في مختلف جبهات مأرب، وإطلاق خمسة صواريخ بالستية استهدفت اليوم الأحياء السكنية والمدنيين في مدينة #مأرب، في تحدي سافر لإرادة المجتمع الدولي وأخرها قرار مجلس الأمن رقم (2564) — معمر الإرياني (@ERYANIM) February 26, 2021

وأضاف أن "تصعيد الحوثيين المتواصل وتجاهلهم للقرار الدولي (2564) بشأن الوقف الفوري وغير المشروط للعمليات في محافظة مأرب، يتزامن مع تصعيد واسع للنظام الإيراني، وأذرعه من المليشيات الطائفية في المنطقة وتنفيذها عددا من الهجمات الإرهابية التي تستهدف الإضرار بالأمن والسلم الإقليمي والدولي".

٢-تصعيد مليشيا الحوثي المتواصل وتجاهلها للقرار الدولي رقم(2564)بشان الوقف الفوري وغير المشروط للعمليات في محافظة مأرب، يتزامن مع تصعيد واسع للنظام الايراني، وأذرعه من المليشيات الطائفية في المنطقة وتنفيذها عدد من الهجمات الارهابية التي تسهدف الأضرار بالأمن والسلم الإقليمي والدولي — معمر الإرياني (@ERYANIM) February 26, 2021

واعتبر وزير الإعلام اليمني، أن "المجتمع الدولي وفي المقدمة دائمة العضوية في مجلس الأمن أمام اختبار حقيقي في التصدي لمسؤولياتهم القانونية ووقف التدخلات الايرانية، والضغط على الحوثيين لوقف تصعيدهم والإذعان لدعوات التهدئة والانخراط في جهود إحلال السلام وفق المرجعيات الثلاث (في إشارة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار والقرارات الأممية)".

والسبت الماضي، اتهمت الحكومة اليمنية "أنصار الله" باستخدام المدنيين كـ"دروع بشرية" في مدينة مأرب شمالي البلاد.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استأنفت الجماعة تحرّكها لاستعادة مدينة مأرب، الواقعة على بعد 120 كلم شرق العاصمة صنعاء.

وقال مسؤولين موالين للحكومة اليمنية إن 12 مقاتلا مواليا للحكومة و20 من الحوثيين قتلوا خلال المواجهات التي وقعت في الساعات الـ24 الماضية في شمال وغرب مأرب.