وكالة: مقتل وجرح العشرات بانفجار لغم أرضي بريف حماة في سوريا

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم السبت، بانفجار لغم أرضي في ريف حماة شمالي غربي سوريا وأدى إلى قتل وجرح العشرات من المواطنين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن انفجار اللغم الأرضي أدى إلى قتل 5 أشخاص وإصابة 13 أخرين في منطقة ريف حماة الواقعة شمال غربي سوريا.

ونقلت الوكالة السورية عن مصدر في قيادة شرطة حماة أن "اللغم المنفجر هو يعود لمخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي بعد أن مرت سيارة مدنية تقل عددا من الأشخاص شرق سلمية بريف حماة الشرقي".

يذكر أن نزاعا مسلحا تعاني منه سوريا منذ عام 2011. وتم في أواخر عام 2017 الإعلان عن الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق (تنظيم محظور في روسيا). وما زالت عمليات "تطهير" الأراضي السورية من المسلحين المتشددين متواصلة. إلا أن العمليات التي تحظى في الوقت الحاضر بالأولوية الأولى هي التسوية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين.