إصابة جندي إسرائيلي برصاصة طائشة من مصر

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إصابة أحد جنوده بشظايا رصاصة طائشة تم إطلاقها من الجانب المصري للحدود.

وقال الجيش في بيانه: "أصيب مقاتل من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة الليلة الماضية نتيجة شظايا نتجت على ما يبدو من إطلاق نار طائش من اتجاه مصر، خلال نشاط بالقرب من الحدود، في منطقة لواء باران الإقليمي".

ولواء "باران" يقع ضمن القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، وهو مسؤول عن منطقة النقب الغربي والحدود مع مصر.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي فقد تم نقل الجندي المصاب لتلقي الرعاية الطبية بالمستشفى، فيما يجرى التحقيق في ملابسات الحادث.

לוחם צה״ל נפצע באורח קל הלילה כתוצאה מפגיעת נתז שנגרם ככל הנראה מירי תועה מכיוון מצרים, במהלך פעילות סמוך לגבול, במרחב החטיבה המרחבית ״פארן״.

הפצוע פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. נסיבות האירוע מתוחקרות — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 27, 2021

وهذه ليست الحادثة الأولى التي يصاب فيها جنود إسرائيليون بحروح ناجمة عن شظايا إطلاق نار من الجانب المصري، وفق تقارير عبرية.

وفي 13 من الشهر الجاري، أفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة أحد جنوده بجروح طفيفة خلال تبادل لإطلاق النار وقع بين القوات المسلحة المصرية وعدد من مهربي المخدرات على الحدود الإسرائيلية المصرية، على ما نقلته حينها قناة " i24news".