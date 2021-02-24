إصابة جندي إسرائيلي برصاصة في الرأس داخل قاعدة عسكرية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بإصابة جندي في الجيش الإسرائيلي، بجروح في الرأس في إطلاق نار وقع في قاعدة عسكرية في منطقة غور الأردن شمال شرقي الضفة الغربية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الحادث وقع خلال وجود الجندي في القاعدة العسكرية في منطقة غور الأردن.

وحسب الموقع، عُثر على الجندي ملقى على الأرض عند الساعة 10 والربع من مساء الثلاثاء (بحسب التوقيت المحلي) في منطقة معزولة نسبيا في القاعدة، مصابًا بجروح خطيرة في الرأس، وفقد كمية كبيرة من دمه وتلقى العلاج على الفور، وتم نقله بطائرة مروحية إلى المشفى.

وأضاف المتحدث أن "الجندي نقل على الفور للمستشفى، وخضع لعملية جراحية وتم نقله بعد ذلك إلى وحدة العناية المركزة".

وأشار إلى أن قوات الجيش اعتقدت في البداية أن الجندي أصيب بحجر في رأسه، لكن فحص المشفى أظهر علامات تشير إلى إصابته برصاصة.

وأوضح أنه تم إبلاغ عائلة الجندي بالحادث، مشيرا إلى أن الجندي ينتمي إلى الكتيبة المقاتلة "ناحال الخمسين"، وكان يتدرب في المعسكر.

كما أكد أن "ملابسات الحادث قيد التحقيق، وقد بدأت الشرطة العسكرية التحقيق في ملابسات الحادث. وفي نهاية التحقيق ستعرض النتائج على النيابة العسكرية".