بعد إصابته بكورونا... سفير الفاتيكان بالعراق يكشف مصير زيارة البابا

أعلن ميتجا ليسكوفار سفير الفاتيكان في العراق، اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الأساقفة ليسكوفار، الذي يعد الشخصية الرئيسية في التخطيط لزيارة البابا إلى العراق، إن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس كورونا اليوم، بحسب "رويترز".

أكد ليسكوفار الذي جهز لزيارة البابا خلال الفترة من الخامس إلى الثامن من مارس/ آذار المقبل، أن إصابته بكورونا لن تؤثر على خطة زيارة البابا.

وأوضح ليسكوفار أنه يخضع لعزل ذاتي، بجانب العديد من الموظفين الآخرين في السفارة.

ومن المقرر أن يصل البابا العراق يوم الجمعة المقبل لبدء زيارة تستغرق أربعة أيام تعبيرا عن تضامنه مع الطائفة المسيحية في البلد العربي.

وقال الفاتيكان منذ الإعلان عن زيارة البابا لأول مرة في ديسمبر/ كانون الأول إن هذه الزيارة ستتم إذا سمح وضع فيروس كورونا في العراق بذلك.

يذكر أن العراق شهد خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا في إصابات كورونا ومنعت السلطات السفر بين المحافظات.