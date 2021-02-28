​ وزيرة الصحة المصرية: 45 ألف شخص تقدموا لأخذ لقاح كورونا خلال 12 ساعة

قالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد إن عدد من تقدموا لأخذ لقاح كورونا من الفئات المستحقة على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل تجاوز 45 ألف شخص خلال ١٢ ساعة.

ذكر ذلك موقع "مصراوي" المصري، مشيرا إلى تأكيد وزيرة الصحة أنه تم تسجيل هذا العدد منذ إطلاق الموقع، اليوم الأحد، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة كورونا.

وقال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة إنه تم تسجيل أكثر من 6 آلاف من العاملين بالقطاع الطبي ، ونحو ٣٢ ألفا من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، إضافة إلى أكثر من ٦ آلاف من الفئات الأخرى من كبار السن.

ولفت مجاهد إلى أن الخط الساخن للوزارة (١٥٣٣٥) استقبل ٢١٧ اتصالا هاتفيا من المواطنين لتسجيل بياناتهم ضمن إجمالي عدد المسجلين حتى الآن على الموقع الإلكتروني لحجز لقاح كورونا.

وأوضح أنه تم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميا، وهم "العاملين في القطاع الطبي - أصحاب الأمراض المزمنة - كبار السن).

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن الموقع الإلكتروني سيقوم بإعطاء الأولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة تلقائيا، مشيرا إلى أن ذلك سيكون حسب السن والأمراض المزمنة والحالة الصحية.

ولفت مجاهد إلى أن "مكتب الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية يوفر تسجيل المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 113 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 2.5 حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020.