مصر... وزارة الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

أطلقت وزارة الصحة المصرية، حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.

وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، فقد بدأت الحملة، صباح اليوم الأحد، تحت إشراف الوزارة.

وتستهدف الحملة الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، أي حتى يوم الأربعاء الموافق 3 مارس/ آذار المقبل.

وقال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، إنه سيتم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في جميع محافظات الجمهورية.

ويتم التطعيم من خلال فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية والميادين الكبرى، ومحطات القطار ومترو الانفاق، وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفى الأسواق ومواقف الأتوبيسات والسيارات.

وأشار مجاهد إلى أن التطعيم في القرى يتم من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بجميع محافظات الجمهورية، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى مشاركة 90 ألف شخص من الفرق الطبية للقيام بأعمال الحملة.