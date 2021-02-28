الجيش اليمني يعلن إسقاط "مسيرة" لـ"أنصار الله" شمالي البلاد

أعلن الجيش اليمني، مساء اليوم الأحد، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجامعة "أنصار الله" في محافظة الجوف شمالي البلاد.

جاء ذلك في بيان مقتضب أصدره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية ونشره على حسابه بموقع تويتر.

وقال المركز التابع لوزارة الدفاع: "دفاعات الجيش الوطني تسقط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، باتجاه مواقع عسكرية في جبهة النضود شرقي مدينة الحزم"، عاصمة الجوف.

#الجوف

دفاعات الجيش الوطني تسقط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، باتجاه مواقع عسكرية في جبهة النضود شرقي مدينة الحزم. — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) February 28, 2021

ومحافظة الجوف التي ترتبط بحدود برية مع السعودية، تتقاسم السيطرة عليها جماعة "أنصار الله"، والجيش الحكومي.

والثلاثاء الماضي، أعلن الجيش اليمني استكمال السيطرة على جبهة الجَدافِر شرقي مدينة الحَزم، مؤكداً اقتراب القوات من بوابة معسكر اللبنات الاستراتيجي على مشارف مدينة الحَزم.

وكثفت القوات الحكومية عملياتها في محافظة الجوف بهدف استعادة مركزها مدينة الحَزم التي سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" عقب معارك دامية بين الجانبين، في الأول من آذار/ مارس الماضي، وتضم المجمع الحكومي للمحافظة ومقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني.