الكويت توقف رواتب المدرسين العالقين خارجها بسبب كورونا

أصدر أسامة سلطان، الوكيل المساعد للتعليم العام بالكويت، قرارا بحصر أسماء المعلمين العالقين في الخارج بسبب كورونا لوقف رواتبهم.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية فقد ألزم سلطان مديري المناطق التعليمية والتعليم الديني، بحصر أسماء المعلمين المنقطعين عن العمل في الفصل الدراسي الثاني، لاسيما العالقين الجدد الذين لم يتمكنوا من العودة.

وفي تعميم إلى المناطق التعليمية بالكويت نشرته القبس، أكد سلطان أنه "نظرًا لبدء دوام العاملين للفصل الدراسي الثاني بمختلف المراحل التعليمية يرجى التكرم بالتعميم على جميع مراكز العمل لديكم لحصر أسماء العاملين غير الكويتيين، الذين لم يباشروا العمل في الفصل الدراسي الثاني، وكانوا على رأس عملهم حتى نهاية الفصل الأول من العام الدراسي الحالي 2020 /2021".

وطلب التعميم أن تكون البيانات بالكشوف تشمل "اسم الشخص، والرقم المدني، والتخصص، ومركز العمل، والجنسية، والمنطقة التعليمية، وسبب الانقطاع".

وشدد على ضرورة مخاطبة جهات الاختصاص لوقف الراتب، في حال اكتمال مدة انقطاعهم للفترة القانونية المنصوص عليها بالقرار رقم 41 لسنة 2006، والالتزام بتنفيذ كافة اللوائح والنظم لهذا الشأن وتعميمات الخدمة المدنية بشأن العالقين خارج البلاد.

وطلب السلطان موافاة قطاع التعليم العام بنسخة ورقية مجمعة معتمدة من الرئيس المباشر والمنطقة التعليمية، إضافة إلى نسخة إلكترونية بهذه البيانات، ليتسنى متابعة الأمر مع القطاعات ذات الاختصاص.